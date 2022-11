POL-DU: Marxloh: Junge nach Zusammenstoß mit VW Scirocco gesucht

Duisburg (ots) - Der am 30. Oktober (Sonntag) auf einem Parkplatz am Baerler Busch geraubte Toyota (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5358036) wurde nach der Entwendung im Rhein versenkt: Ein Angler entdeckte am Donnerstagmittag (3. November, 12 Uhr) in Höhe der Woltershofer Straße am linksrheinischen Ufer nahe der dortigen NATO-Rampe einen roten Pkw im Wasser. Die alarmierten Kräfte von ...

