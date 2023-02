POL-BS: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 30.01.2023 10:30 Uhr bis 30.01.2023, 12:30 Uhr Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck Am Montag klingelte es in den Mittagsstunden an der Tür einer 74-jährigen Braunschweigerin in der Innenstadt. Ein Mann habe ihr berichtet, bei Arbeiten etwas beschädigt zu haben. Zur Überprüfung der Wasserleitungen hatte sich die Dame mit dem Mann ins Badezimmer begeben. Danach wollte der Mann ihr ...

mehr