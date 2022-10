Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Aus einem Geräteschuppen in einer Kleingartenanlage nahmen Unbekannte Werkzeugmaschinen und Metalle mit. Um in den Schuppen zu gelangen, hebelten sie zwischen Sonntag und Dienstag die Schuppentür an der Eichendorffstraße auf. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Castrop-Rauxel

An der Pallasstraße hebelten Unbekannte am Dienstag zur Tageszeit eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Mit einer Signalwaffe flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Mittwoch öffneten unbekannte Täter die Haupteingangstür zu einem Ladenlokal an der Recklinghauser Straße. Aus dem Kassenbereich nahmen sie Zigaretten und eine Flasche Schnaps mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Datteln

Am Dienstag zur Tageszeit nahmen Unbekannte eine Aluleiter aus einem Carport an der Straße Im Orot. Mit der Leiter gelangten sie an ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Hier wurden anschließend die Wohnräume durchsucht. Mit Schmuck als Beute flüchteten die Täter vermutlich wieder über den Einstiegsweg.

Recklinghausen

Am Dienstagvormittag gelangten Unbekannte auf noch nicht geklärte Weise in eine Wohnung an der Herner Straße. Aus der Wohnung nahmen sie Gold, Schmuck, Bargeld und Uhren mit. Eine Nachbarin bemerkte im Hausflur zwei ihr unbekannte Männer, die möglichweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Beide sollen ca. 40 Jahre alt und etwa 1,80 m groß sein. Einer der beiden trug eine rote Weste.

Ein unbekannter Mann stand am Dienstag um 08:10 Uhr im Schlafzimmer eines Bewohners an der Straße Tiefer Pfad. Er hatte sich Zutritt zur Wohnung verschafft. Als er auf den Bewohner der Wohnung traf entschuldigte er sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: männlich, Alter Ende 40 Jahre, ca. 1,75 m groß, stämmige Statur, Halbglatze, Vollbart, dunkle Kleidung

Zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstag 18:00 Uhr entwendeten Unbekannte diverse Werkzeuge aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus an der Salentinstaße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell