Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein kurzer Moment reicht - Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

Neuss (ots)

Am Mittwoch (12.10.), gegen 13:45 Uhr, hielt sich eine 61-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße auf. Sie hatte während ihres Einkaufs ihre Jacke und ihre Handtasche in den Einkaufskorb gelegt. Als sie sich die Waren anschaute, hatte sie einen kurzen Augenblick ihren Korb nicht im Blick - dafür jedoch offenkundig jemand anderes, denn die 61-Jährige musste sodann feststellen, dass sowohl ihre Jacke als auch ihre Handtasche verschwunden waren.

Ebenso war es tags zuvor (11.10.), gegen 12:15 Uhr, einer 42-Jährigen ergangen, die ebenfalls an der Niederstraße einkaufen war. Auch sie legte ihre Handtasche in einen Einkaufskorb und musste anschließend den Verlust derselben feststellen. In ihrem Fall wurde jedoch gleich der ganze Korb entwendet.

In beiden Fällen erstatteten die Bestohlenen Anzeige. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell