Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen zu Taschendiebstählen

Neuss, Dormagen (ots)

In Neuss und Dormagen kam es am Mittwoch (12.10.) und Donnerstag (13.10.) zu Taschendiebstählen. Ein Taschendiebstahl ereignete sich nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, auf einer Busfahrt von der Haltestelle "Neusser Weyhe" bis zur Haltestelle "Wolberostraße". Nachdem die Neusserin in den Bus gestiegen war, wollte sie ihre Fahrkarte abstempeln. Dabei bemerkte sie, dass ihr rose-beiges Portemonnaie entwendet worden war. Sie hatte jedoch zuvor bemerkt, dass eine männliche Person mit ihr eingestiegen, kurz neben ihr stehengeblieben und bevor der Bus losfuhr, wieder ausgestiegen war. Der Mann soll circa 30 Jahre alt und zwischen 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Seine Haare sollen mittellang und schwarz gewesen sein und er habe eine Sonnenbrille sowie eine Sweatshirt-Jacke getragen.

Ein zweiter Taschendiebstahl ereignete sich am Donnerstag, gegen 12:10 Uhr, auf der Kaarster Straße. Eine lebensältere Frau war mit ihrem Rollator Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie auf der Höhe der Einmündung an der Straße "Am Jröne Meerke" war, kam eine Gruppe junger Personen auf sie zu und fragte sie nach dem Weg. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse, welche im Rollator in einer Handtasche war, entwendet worden war. Zu den mutmaßlichen Tatverdächtigten kann sie angeben, dass die Unbekannten in einer Gruppe aus zwei bis drei Frauen waren und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein sollen. Die Dame beschrieb das Aussehen der Unbekannten als "süd-osteuropäisch".

Eine lebensältere Seniorin war am Donnerstag (13.10.), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, in einem Einkaufsgeschäft in Dormagen auf der Kölner Straße einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Wer zu den angegebenen Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 und 21 (Neuss) oder 25 (Dormagen) oder zu melden.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell