POL-NE: Gestohlenes Fahrzeug in den Niederlanden aufgefunden

Dormagen, Grevenbroich (ots) - Am Montag (10.10.), gegen 21:15 Uhr, schloss ein Dormagener sein Fahrrad an einem Fahrradständer an der Walhovener Straße ab. Am Dienstagmorgen (11.10.), gegen 10:00 Uhr, war das Fahrrad des Herstellers Noxon / Modell Sweeper an der Örtlichkeit nicht mehr aufzufinden. Ebenfalls in Dormagen, an der Stettiner Straße, wurde von Montag, zwischen 16:30 Uhr, auf Dienstag, gegen 06:40 Uhr, ein ...

