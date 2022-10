Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Montag, zwischen 15:50 Uhr und 20:10 Uhr, hebelten Unbekannte eine Balkontür an der Beethovenstraße auf. Auf diesem Weg gelangten sie in die Wohnräume und anschließend ins Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Sie nahmen Schmuck mit und flüchteten.

Gladbeck

Mit Schmuck als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Eikampstraße. Am Montagvormittag brachen sie die Wohnung auf und durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

