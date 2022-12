Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Ordnungswidriges Abbiegen führt zu Verkehrsunfall (16.12.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitagnachmittag (16.12.2022), gegen 14:25 Uhr, in Konstanz an der Kreuzung Reichenaustraße/ Fritz-Arnold-Straße/ Riedstraße. Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin befuhr mit ihrem Mercedes-Benz, A-Klasse, die Reichenaustraße in stadtauswärtiger Richtung. An der oben benannten Kreuzung bog sie verbotswidrig nach links in die Fritz-Arnold-Straße, unter Missachtung des Verkehrszeichens 209 (geradeaus), ab. Hier kamen der jungen Dame zwei Pkws, ein Opel Corsa und ein Audi A3 in stadteinwärtiger Richtung entgegen. Während der entgegenkommende Audi trotz Ausweichmanöver am Mercedes nur entlang streifte, kam es mit dem Pkw Opel zur Kollision. Durch die Kollision entstand am Opel wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Auch am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Sachschaden am Mercedes wird mit ca. 5.000 Euro beziffert. Verletzungen wurden nicht geltend gemacht.

