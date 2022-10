Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Mehrere Sachbeschädigungen

Haselünne (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in Haselünne zwischen 23.20 und 23.40 Uhr zu diversen Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat im Bereich der Dammstraße, Andruper Straße sowie an der Straße An Grolls Tannen mehrere Mülltonnen, Verkehrsschilder, Leitpfosten und eine Ziermauer angefahren und beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der unbekannte Verursacher die Straße An Grolls Tannen und bog auf die Andruper Straße in Richtung Innenstadt ab. Nachdem er dort mehrere Leitpfosten mit seinem Fahrzeug erfasste, ein Verkehrsschild angefahren und ein weiteres umgefahren und dieses dann etwa 150 Meter mit sich geschliffen hatte, kam er an der Andruper Straße von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Mauer. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und kollidierte in Höhe der Einmündung zur Dammstraße mit mehreren Mülltonnen. Durch den auf der Straße verteilten Müll wurde die Fahrbahn erheblichen verschmutzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

