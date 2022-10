Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Besitzer*in eines beschädigten Pkw gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag gegen 13 Uhr kam es in Lingen in dem Parkhaus am Gesundheitszentrum in der Straße Am-Wall-Süd zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Kia beschädigte beim Einparken in der 4. Etage des Parkhauses einen bislang unbekannten Pkw. Die Fahrerin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und meldete es anschließend der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Dabei handelte es sich vermutlich um einen dunklen SUV. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell