Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Radfahrer kollidiert mit geparkten Fahrzeugen (16.12.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Freitagabend (16.12.2022), gegen 22:45 Uhr, in Konstanz in der Straße "Am Pfeiferhölzle". Ein 57-jähriger Pedelecfahrer streifte bei der Vorbeifahrt einen abgeparkten Pkw Smart am linken Außenspiegel und am linken Vorderrad. Hierbei entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Im weiteren Verlauf geriet der Lenker des Pedelcs zwischen die abgestellten Fahrzeuge. Hier fuhr er schließlich auf einen Pkw Mazda auf. Dabei kam es zur Beschädigung der Heckklappe. Außerdem zerbrach die Heckscheibe. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Durch die Polizeibeamten konnte während der Unfallaufnahme beim leicht verletzten Radfahrer Atemalkohol festgestellt werden, weshalb zur Blutentnahme gebeten wurde. Am Pedelec entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

