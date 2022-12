Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mutmaßliche Brandstifter ermittelt

zwei Personen festgenommen (16.12.2022)

Tuttlingen (ots)

Seit dem 12. August 2022 kam es schwerpunktmäßig im Landkreis Tuttlingen und dem angrenzenden Schwarzwald-Baar-Kreis zu einer Vielzahl von Bränden, die zu einer spürbaren Verunsicherung in der Bevölkerung geführt hat. Aufgrund der Spurenlage ging die Kriminalpolizeidirektion Rottweil bereits in einer frühen Phase von vorsätzlicher Brandstiftung und einem Zusammenhang der Taten aus und richtete in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil Mitte August eine Ermittlungsgruppe ein. Diese führte in den vergangenen Monaten umfangreiche und intensive Ermittlungen durch. Schwerpunkt dieser Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei waren die Spurensicherung, die Hinzuziehung von Brandsachverständigen und die Durchführung von Vernehmungen. Daneben wurden verdeckte Maßnahmen in intensiver Zusammenarbeit mit Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz durchgeführt.

Aufgrund akribischer Ermittlungsarbeit und der Zusammenführung aller gewonnenen Erkenntnisse, konnten am Donnerstag ein 35-Jähriger und ein 40-Jähriger als dringend tatverdächtige Personen festgenommen werden.

Beiden können nach derzeitigem Ermittlungsstand 13 Brandstiftungen zugeordnet werden. Darüber hinaus führte die Arbeit der Ermittlungsgruppe dazu, dass den Tatverdächtigen über 15 Sachbeschädigungen an Bushaltestellen und Bussen im Stadtgebiet Tuttlingen zugeordnet werden können. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000.000 Euro.

Am Freitag wurden die beiden dringend tatverdächtigen Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, insbesondere zur Motivlage, dauern weiter an.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Leitende Oberstaatsanwältin Sabine Mayländer, Telefon 0741 243-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissar Marcel Ferraro, Telefon 07461 941-133

