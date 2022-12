Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodmann-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) In Einmündung gerutscht - Unfall fordert 20.000 Euro Schaden

Bodmann-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 6101 auf die Bundesstraße 34 gekommen. Eine 38-Jährige fuhr mit einem VW Passat auf der Kreisstraße 6101 in Richtung der Bundesstraße 34 und rutschte auf schneeglatter Fahrbahn in die den Einmündungsbereich mit der bevorrechtigten Bundesstraße hinein, wo sie mit einer von links kommenden und in Richtung Espasingen fahrenden VW Tiguan einer 50-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Etwaige Ausweichmanöver der 50-Jährigen waren erfolgslos, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge an den Fahrzeugfronten kam. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzte Personen gab es hierbei nicht.

