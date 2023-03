POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit einer Korrektur aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Forchtenberg: Einbruch in Wohnhaus - Bargeld gestohlen Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Haus in Forchtenberg ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 13.30 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag unbemerkt Zutritt zu dem Gebäude in der Ziegelsteige und entwendeten ...

mehr