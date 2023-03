Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte vergangene Woche mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen Pkw in Aglasterhausen und flüchtete anschließend. Am Donnerstag stellte die Halterin des Suzuki Swift ihren Wagen gegen 8 Uhr in der Straße "Im oberen Tal" ab. Als sie am Samstag gegen 11 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Unfallschaden. Der Verursacher oder die Verursacherin touchierte offenbar beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw, fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefonnummer 06262 9177080, zu melden.

