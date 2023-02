Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Versuchter Straßenraub - 26-Jähriger mit Messer bedroht und verletzt

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei suchen Zeugen nach einem Straßenraub vom Donnerstagabend (02.02.2023) in der Bonner Innenstadt. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann mit einem Messer verletzt.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen ihr Opfer unter Vorhalt eines Messers gegen 20:20 Uhr auf der Maximilianstraße zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert haben. Als der 26-Jährige dieser Forderung nicht nachkam, soll ihn einer der Täter mit dem Messer in den Arm gestochen haben. Die beiden Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen, können von dem Geschädigten nicht weiter beschrieben werden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

