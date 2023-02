Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbruchsdelikte in Bonn-Mehlem - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Für den 02.02.2023 registrierte die Polizei zwei Einbruchsdelikte im Bereich Bonn-Mehlem:

Gegen 17:30 Uhr, brach ein noch unbekannter Täter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung auf der Straße "An der Nesselburg" ein. Eine Bewohnerin der Erdgeschosswohnung wurde durch die Geräuschentwicklung aufmerksam und rief "Wer ist da?". Daraufhin schloss der Unbekannte die Türe des Zimmers von innen ab und flüchtete - nach dem derzeitigen Sachstand ohne Beute - aus dem Fenster in unbekannte Richtung.

Zwischen 17:30 und 18:30 Uhr kam es auf der Antoniterstraße zu einem Wohnungseinbruch. Auch hier war ein Unbekannter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen und hatte die Zimmer augenscheinlich nach möglichem Diebesgut durchsucht. Anschließend verließ er den Tatortbereich unerkannt. Über Art und Umfang möglicher Beute liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat zu den beiden geschilderten Fällen die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell