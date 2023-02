POL-BN: Verkehrskontrolle in Königswinter - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs - Zusätzliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Mittwoch (01.02.2023) gegen 01:30 Uhr in ein Studentenwohnheim an der Kirschallee in Poppelsdorf eingedrungen. Zur Tatzeit gelangte der Unbekannte auf noch ungeklärte Art und Weise in den Garten des Studentenwohnheims. Dort stieg er auf die Feuerleiter und gelangte so auf einen Balkon im ersten ...

