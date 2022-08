Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfall mit verletztem Fahrradfahrer in Berghausen

Römerberg (ots)

Am Montag, den 01.08.2022, gegen 06:45 Uhr befuhr ein 85-jähriger PKW-Fahrer die Germersheimer Straße und bog an der Gabelung nach links in die Berghäuser Straße ab. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Fahrradfahrer, der ihm auf der Germersheimer Straße entgegenkam. Der 85-Jährige missachtete dessen Vorrang und beide Fahrzeuge kollidierten. Infolgedessen zog sich der Radfahrer Schürfwunden an Schienbein und Ellenbogen sowie eine Schulterverletzung zu. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

