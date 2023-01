Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann schlägt Opfer nieder und fordert Geld - Polizei sucht mittels Phantombild Zeugen

Aalen (ots)

Ilshofen: Mann schlägt Opfer nieder und fordert Geld - Polizei sucht mittels Phantombild nach Zeugen

Wie bereits berichtet ging ein bislang unbekannter Mann am Dienstagnachmittag in der Falkenstraße in Ilshofen einen Senior an und forderte unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der noch unbekannte Täter bereits am Montagnachmittag in der Falkenstraße klingelte und Prospekte eines Lebensmitteldiscounters verteilte.

Es soll sich bei ihm um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit stabiler Statur und kurzen schwarzen Haaren handeln. Er war etwa 175 cm groß, trug eine blaue Jeans, eine dunkle, dickere Jacke und braune Schuhe. Außerdem trug er eine Sonnenbrille mit runden Gläsern und sprach gebrochenes Deutsch.

Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild vom Täter erstellt werden.

Dieses kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ilshofen-raubdelikt/

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu der gesuchten Person unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Ursprungsmeldung vom 18.01.2023

