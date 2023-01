Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Festnahme nach Pkw-Diebstahl - Rabiater Ladendieb - Polizei als Glücksbringer

Aalen

Welzheim: Festnahme nach Pkw-Diebstahl

In der Nacht auf Donnerstag kurz vor 3:30 Uhr verständigte ein 35-jähriger Mann die Polizei, nachdem er kurz zuvor bemerkt hatte, dass sein Audi SQ5 an seiner Wohnanschrift entwendet wurde. Bei einer groß angelegten Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeistreifen konnte das Fahrzeug schließlich in der Gemeinde Gaildorf festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die 40-jährige Fahrerin des Autos wurde vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Haftbefehl gegen die polnische Staatsangehörige beantragt, sie wurde am Freitagvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen zugleich in Vollzug, die 40-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Remshalden-Geradstetten: Rabiater Ladendieb

Ein 23-jähriger Mann entwendete am Freitagmittag mehrere Schachteln Zigaretten aus einem Supermarkt in der Alfred-Klingele-Straße. Als er von einem Kunden hierauf angesprochen wurde, kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, wobei der Zeuge leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Flüchtlingsunterkunft, wo er schließlich von einer Polizeistreife samt der entwendeten Zigaretten angetroffen wurde. Der gambische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Leutenbach: Polizei als Glücksbringer - Mal eine Polizeimeldung anderer Art

Ein doch sehr traurig wirkender Mann rief am Donnerstag kurz vor Mitternacht vermutlich nach einem durchzechten Abend bei der Polizei in Winnenden an und ließ durchblicken, wie schlimm doch alles in seinem Leben sei und er durchaus bereits besser Zeiten erlebt habe. Und wenn schon Vieles im Leben schiefläuft, dann kommt obendrauf noch ein verlorenes Handy, das wohl zuvor auf dem Nachhauseweg bei einem Sturz unbemerkt aus der Tasche fiel und dadurch den Gemütszustand des Anrufers nochmals deutlich sinken ließ. Letztlich war die Geschichte auch für die Winnender Polizisten sehr traurig, sodass sie sich kurzerhand auf den Weg machten, um nach dem verlorengegangenen Handy ausschauzuhalten. Und weil die Talsohle irgendwann auch erreicht sein soll, fanden sie tatsächlich das Mobiltelefon am Ort des Geschehens. Der Anrufer konnte sein Glück kaum fassen, als "der Freund und Helfer" bei ihm vor der Tür stand und sein Mobiltelefon übergab, welches er mit Tränen in den Augen sichtlich gerührt entgegennahm.

