Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gesuchte Person aufgefunden - Unfälle - Aggressiver Mann verletzt Polizeibeamten - Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Aalen (ots)

Weinstadt: Gesuchte Person aufgefunden

Der gesuchte Mann konnte mittlerweile in der Poststraße aufgefunden werden. Der 40 Jahre alte Mann war deutlich alkoholisiert und hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich eine leichte Verletzung am Bein zugezogen. Er wird derzeit durch den Rettungsdienst untersucht.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 07:22 Uhr:

Weinstadt-Beutelsbach: Polizeihubschrauber bei Personensuche im Einsatz

Am Freitagmorgen gegen 5:10 Uhr meldete sich ein unbekannter männlicher Anrufer bei der Polizei und gab an, gestürzt zu sein und sich nicht mehr bewegen zu können. Zudem ergaben sich im Gespräch Hinweise darauf, dass der Mann unterkühlt sein könnte und sich evtl. in der Fellbacher Straße befindet. Das Gespräch brach schließlich ab. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Mann mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Der Mann konnte bislang nicht gefunden werden, die Suchmaßnahmen dauern an.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Brucknerstraße einen geparkten VW Caddy und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Caddy wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Aggressiver Mann verletzt Polizeibeamten

Am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr verständigte eine Anwohnerin der Sudetenstraße die Polizei, da ihr Ex-Lebensgefährte gerade die Haustüre einschlagen würde. Als die erste Streife vor Ort eintraf, befand sich der Mann bereits im Mehrfamilienhaus und versuchte, die Wohnungstüre der Frau zu öffnen. Der Mann ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und griff die Polizisten an, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Beim Verbringen des Mannes zum Streifenwagen wurde einer der Ordnungshüter durch einen Tritt des Mannes verletzt. Zudem beleidigte der Mann die Polizisten fortlaufend. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde er in eine Spezialklinik verbracht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen, den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.

Althütte: Vorfahrt missachtet

Eine 82-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 9.45 Uhr die Oststraße und beabsichtigte nach links in die Martin-Luther-Straße einzubiegen. Hierbei übersieht sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen, wobei 27000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Allmersbach im Tal: Unter Drogeneinwirkung und falsch überholt

Eine 43-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag kurz nach 16 Uhr zwischen Stöckenhof und Königsbronnhof und überholte unweit des dortigen Wanderparkplatzes trotz Überholverbot ein vorausfahrendes Auto. Bei der späteren Polizeikontrolle ergab sich bei der Überprüfung der Fahreignung, dass die Autofahrerin unter Drogeneinwirkung stand. Von der Polizei wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Feststellung ihrer Fahrtüchtigkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Der Autofahrerin drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Sulzbach an der Murr: Unfall am Kreuzungsbereich

Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 9.30 Uhr die Umgehungsstraße in Richtung Backnang und stieß bei der Einmündung Haller Straße mit einer Dacia-Fahrerin zusammen, die die Haller Straße in Richtung Großerlach befahren hatte. Unklar ist, ob der Lkw-Fahrer bei Rot eine Fußgängerbedarfsampel überfahren hat. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin als auch eine 27-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagvormittag in der Dorfwiesenstraße gegen einen geparkten Mercedes und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall ohne diesen anzuzeigen. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell