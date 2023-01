Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 33-jähriger Lenker eines Audi befuhr am Freitagmorgen um 5:40 Uhr die Hauptstraße in Richtung B19. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Am PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Auf Gegenfahrbahn geraten

Beim Abbiegen von der Buchstraße in den Schindelackerweg geriet am Donnerstag, gegen 13 Uhr, ein 63-Jähriger mit seinem Ford zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einem Ford eines 55-Jährigen, der zeitgleich von einem dortigen Discounter-Parkplatz in den Schindelackerweg einfahren wollte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug gestreift

Am Donnerstag gegen 14 Uhr befuhr ein 61-jähriger mit seinem Daimler die Vogelhofstraße in Richtung Einmündung zur Lorcher Straße. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand haltenden VW einer 34-Jährigen und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

