POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude

Aalen (ots) - Abtsgmünd: PKW kommt von Fahrbahn ab Ein 33-jähriger Lenker eines Audi befuhr am Freitagmorgen um 5:40 Uhr die Hauptstraße in Richtung B19. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Am PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Schwäbisch Gmünd: Auf Gegenfahrbahn geraten Beim Abbiegen von der Buchstraße in den ...

mehr