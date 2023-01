Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Körperverletzung

Schwäbisch Gmünd - Treppe heruntergefahren und unerlaubt entfernt

Am Freitag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 69-Jähriger die Straße Am Stadtgarten, von der Uferstraße kommend, mit seinem PKW BMW. An der Einmündung zur Ledergasse bog er aus unbekannter Ursache verbotswidrig nach links in Richtung Stadtgarten ab. Er fuhr anschließend die dortige Treppe runter, wodurch an der Treppe und am PKW Schaden von etwa 2.500 Euro entstand. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann quer durch den Stadtgarten und verließ ihn im Bereich der Stadthalle wieder. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und verständigten die Polizei. Der 69-Jährige konnte kurz darauf ermittelt werden.

Aalen - Unbekannter Radfahrer schlägt Fußgänger

Am Freitag gegen 19:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Beethovenstraße, von der Joseph-Haydn-Straße kommend, in Richtung Hochschule. Auf Höhe vom Explorhino stand zu diesem Zeitpunkt ein 55-jähriger Mann auf dem Gehweg. Der Radfahrer fuhr sehr nah an dem Mann vorbei und schlug ihn aus unbekannten Gründen gegen den Rücken, so dass der 55-Jährige stürzte und sich dabei verletzte. Der Radfahrer lachte laut und fuhr weiter, ohne sich um den 55-Jährigen zu kümmern. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen Mann, der dunkel bekleidet war und eine Baseballmütze getragen hatte. Bei dem Rad handelte es sich möglichweise um ein E-Bike. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

