Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Diebe auf frischer Tat festgenommen - Zeugensuche nach Einbruchsversuch

Husum (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.01.23) wurden zwei Diebe nach einem Diebstahl in eine Wohnung in der Wasserreihe in Husum vorläufig festgenommen. Gegen 02:00 Uhr wurde die Bewohnerin durch Geräusche geweckt und bemerkte zwei Männer in ihrem Wohnzimmer, die zuvor durch die unverschlossene Terrassentür in das Haus gelangten. Die Männer flüchteten mit ihrer Beute. Einen Teil davon verloren sie auf der Flucht. Außerdem ließen sie einen Rucksack zurück. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei 24 + 29 Jahre alten Männer angetroffen, die bereits zwei Stunden zuvor im Stadtgebiet kontrolliert wurden und diesen Rucksack dabeihatten. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Bei einer Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut der zuvor begangenen Tat gefunden. Zusätzlich wurden Gegenstände sichergestellt, die aus anderen Diebstählen stammen könnten. Die beiden Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Einen Tag zuvor, am Mittwoch (04.01.23), kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in der Stettiner Straße in Husum. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von 03:00 - 11:00 Uhr an den Außenrolläden der Terrassentür. In das Haus gelangten sie nicht. Zu dieser Tat sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich zu melden (Tel.: 04841 - 830 0).

