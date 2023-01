Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Simonsberg - Verdacht eines Tötungsdelikts, 47-Jähriger verstirbt nach schweren Stichverletzungen, Tatverdächtiger festgenommen

Husum (ots)

Seit Dienstagabend (03.01.23) ermitteln die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdelikts in Simonsberg bei Husum. Ein 47-jähriger Mann war gegen 22.20 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses durch mindestens einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass er trotz aller Bemühungen der eingesetzten Rettungskräfte noch am Tatort seinen Verletzungen erlag. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Mordkommission hat noch am Abend ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den noch ungeklärten Hintergründen der Tat, dauern an.

