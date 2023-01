Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizei und Frauen - Gemeinsam gegen Gewalt! Selbstverteidigungskurse für Frauen, seit über 25 Jahren ein großer Erfolg und stets ausgebucht! Neue Kurse starten Ende Januar

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Die Präventionsaktion "Polizei und Frauen - Gemeinsam gegen Gewalt" startete zunächst in Kiel, Lübeck und Neumünster. Die vorgesehenen Trainerinnen und Trainer der PD Flensburg, allesamt Polizistinnen und Polizisten der Schutz- oder Kriminalpolizei, befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Trainerausbildung und starteten schließlich im Herbst 1996 mit den ersten eigenen Kursen, die nach der Ankündigung in den Zeitungen sofort ausgebucht waren. Dies zieht sich bis heute hin. Im Frühjahr und Herbst jeden Jahres werden die Kurse angeboten und sind stets ruckzuck ausgebucht. Weit über 2000 Frauen haben dieses Angebot bis heute genutzt und die Resonanz der Teilnehmerinnen ist durchweg sehr positiv. Bis heute sind unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen, teilweise schon seit vielen Jahren, mit großem Engagement und Motivation dabei.

Nach der "Coronapause" warteten eine volle Warteliste, sowie drei motivierte Trainerteams auf den Start der neuen Kurse im Herbst 2022 und auch ein weiterer Sponsor, neben der Fa. Orion aus Flensburg, die seit 2008 als Hauptsponsor unterstützt, wurde gefunden: Die BBBank Flensburg ermöglichte die Kurse im Herbst und auch die Übernahme der Kosten für die Kurse im Jahr 2023 ist Dank der Sponsoren geregelt. Für die neuen Kurse, die Ende Januar (30.01.23 und 31.01.2023) starten, gibt es noch freie Plätze! Das sichere Auftreten, der Einsatz der Stimme aber auch einfache Verteidigungstechniken gehören zum Schulungsprogramm und sollen dabei helfen, sich in Konfliktsituationen sicherer zu fühlen. Die Kurse werden von Trainerteams, bestehend aus einer Polizeibeamtin und einem Polizeibeamten, an jeweils zehn Abenden in der Zeit von 19.00 - 21.00 Uhr im Dienstgebäude in der Neustadt 30 durchgeführt. Trainiert wird in bequemer Alltagskleidung. Es können bis zu 25 Teilnehmerinnen aufgenommen werden. Interessierte Mädchen (ab. 16 Jahren) und Frauen können sich gerne unter der Rufnummer 04609-95264811 (Mo-Do 08.00 -16.00 Uhr, Freitags 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr) oder per Mail an MarcErnst.Petersen@polizei.landsh.de melden. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.

