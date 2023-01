POL-FL: Langenhorn: Fahrzeug fährt in Mauer und flüchtet

Schleswig (ots) - Am Abend des Neujahrstages (01.01.2023) ist es gegen 19:50 Uhr in Schleswig zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Schubystraße gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter bedrohten die Kassiererin, erbeuteten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten durch den nahegelegenen Wildemannsgang in Richtung Stadtfeld. Dort stiegen sie vermutlich in ein Fluchtfahrzeug. Die beiden ...

