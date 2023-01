POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Silvesterbilanz aus polizeilicher Sicht

Husum (ots) - Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach drei Einbrüchen in Husum und Ockholm und sucht Zeugen. Am Dienstagnachmittag (27.12.22) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 16:50 - 17:40 Uhr in ein Einfamilienhaus im Pole-Poppenspäler-Ring in Husum ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Am gleichen Tag wurde in der Zeit von 05:45 - 17:10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grünen ...

