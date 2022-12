Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Einbrüche in Husum und Ockholm - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach drei Einbrüchen in Husum und Ockholm und sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (27.12.22) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 16:50 - 17:40 Uhr in ein Einfamilienhaus im Pole-Poppenspäler-Ring in Husum ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Am gleichen Tag wurde in der Zeit von 05:45 - 17:10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grünen Weg eingebrochen. Auch hier drangen die Täter durch die Terrassentür in das Gebäude ein. In Ockholm wurde in der Zeit von Heilig Abend - Dienstagabend in ein Haus in der Bäderstraße eingebrochen. An der Rückseite des Gebäudes wurde ein Fenster herausgerissen.

In allen Fällen wurde die Räumlichkeiten der Häuser nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten und den Tätern. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden (Tel.: 04841 - 830 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell