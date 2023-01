Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Simonsberg - Folgemeldung nach Tötungsdelikt in Simonsberg

Husum (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wurde der 35-jährige Tatverdächtige und Nachbar des getöteten 47-Jährigen aufgrund einer nicht ausschließbaren Notwehrlage am Mittwochnachmittag (04.01.23) aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung des Tatverdächtigen durch das spätere Opfer zu dieser Notwehrsituation geführt haben.

Der 47-jährige Mann war am Dienstagabend (03.01.23), gegen 22.20 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Simonsberg durch mindestens einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass er trotz aller Bemühungen der eingesetzten Rettungskräfte noch am Tatort seinen Verletzungen erlag. Der 35-jährige Tatverdächtiger konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Mordkommission hatte noch am Abend ihre Arbeit aufgenommen.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den noch ungeklärten Hintergründen der Tat, dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Flensburg, Oberstaatsanwältin Frau Dr. Inke Dellius, unter der Rufnummer 0461-89429.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell