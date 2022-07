Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Heranwachsende schwer verletzt

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Ein schwerer Unfall auf dem Littweg hielt die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Polizei am Freitagvormittag in Atem. Zwei Heranwachsende sind aus noch unbekannten Gründen kurz vor 12 Uhr mit einem Radlader von der Fahrbahn abgekommen und einen 70 Meter steilen Abhang hinuntergestützt. Zur Versorgung der Verletzten wurden zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Die beiden 20-Jährigen wurden schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

