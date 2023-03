Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Wertheim: Sperrmüll illegal entsorgt - Zeugen gesucht Unbekannte entsorgten in der vergangenen Woche unbemerkt illegal Sperrmüll am Straßenrand bei Wertheim. Am Freitagmorgen entdeckte die Straßenmeisterei die alten Möbel In der Sudetenstraße. Umweltsünder begaben sich offenbar mit einem Fahrzeug in die Straße und lagerten dort den Sperrmüll ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell