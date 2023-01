Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw-Aufbrüche während Trauerfeier

Eschwege (ots)

Während einer Trauerfeier am gestrigen Mittwoch in Neu-Eichenberg/ Hebenshausen begaben sich unbekannte Täter zu den Fahrzeugen der Trauergesellschaft, die in der "Langen Straße" geparkt waren und schauten nach zurückgelassenen Wertsachen in den Fahrzeugen. Sobald man derartige Wertgegenstände entdeckte, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und die Wertsachen entwendet. Betroffen war ein Pkw Mercedes aus dem die Handtasche samt Inhalt (unter anderem auch das Mobiltelefon) entwendet wurde. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 600 EUR angegeben. In einem zweiten Fall wurde ein Pkw VW auf dieselbe Art aufgebrochen und ebenfalls die Handtasche entwendet. Hier wird der Schaden mit ca. 300 EUR angegeben. Die Taten ereigneten sich zwischen 12:30 Uhr und 14:10 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Weiterer Aufbruch am Eschweger Friedhof

Am gestrigen Nachmittag, wird gegen 15:50 Uhr, ein weiterer Pkw-Aufbruch im Höhenweg in Eschwege auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs angezeigt. Unbekannte haben dort die Scheibe eines Pkw Ford eingeschlagen und aus diesem eine schwarze Lederhandtasche gestohlen. In dieser befand sich auch die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

