POL-ESW: Diebstahl von Weihnachtsdekobaum

Eschwege (ots)

In der Nacht vom 29./30.11.2022 wurde im Langenhainer Weg in Eschwege eine vor dem Wohnhaus stehende Weihnachtsdekoration gestohlen. Dabei handelt es sich um ein individuelles Holzkunstwerk in Form eines Weihnachtsbaumes, der mit einer Lichterkette versehen war. Der aus massivem Holz geschnitzte Weihnachtsbaum ist ca. 60 cm hoch und hat einen Wert von 50 Euro. Nachdem nunmehr Bilder von dem gestohlenen Baum der Polizei vorliegen, wird um Hinweise an die Polizei unter Tel.: 05651/9250 gebeten.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

