POL-ESW: Pressebericht vom 06.01.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Donnerstag, den 05.01.2023,um 17:00 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Wanfried mit seinen Pkw die B 249 von Schwebda in Richtung Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der anschließend davonlief. Es entstand ein Sachschaden am Pkw von ca. 1000,00 Euro.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 04.01.2023, 18:00 Uhr und dem 05.01.23, 09:45 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben" in Eschwege. In diesen Zeitraum wurde ein geparkter Pkw Mercedes vermutlich beim Einparken durch ein anderes Fahrzeug angefahren, wodurch ein Sachschaden ca. 800,00 Euro entstand. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Einkaufsmarkt "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege wurde am Donnerstagnachmittag eine Geldbörse entwendet. Gegen 15:00 Uhr hielt sich eine 44-Jährige Kundin aus Eschwege dort auf. In einem unbemerkten Augenblick wurde ihr die Geldbörse gestohlen. Neben Bargeld befanden sich diverse persönliche Dokumente noch in dem Portmonee. Der Schaden wird mit ca. 600 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Am gestrigen Donnerstagabend, um 18:30 Uhr, befuhr eine 52-Jähriger aus Sontra mit ihren Pkw die B 7 von Röhrda in Richtung Datterode. Dabei kam sie mit ihrem Auto in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten sowie zwei Richtungspfeilen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,00 Euro.

Polizei Witzenhausen

Zechbetrug

Gestern Abend, um 22:20 Uhr, ging eine 41-Jährige aus Kassel in Witzenhausen in der "Brückenstraße" in eine Gaststätte essen. Sie bestelle sich drei Toast, dazu ein Bier und ein Wasser. Nachdem sie alles verzehrt hatte, stand sie auf und beabsichtigte die Gaststätte ohne zu bezahlen zu verlassen. Vom Gastwirt angesprochen, erklärte sie, dass sie kein Geld habe. Der Gastwirt rief daraufhin die Polizei, die eine Personalienfeststellung durchführte. Es entstand ein Schaden von 17,50 Euro.

