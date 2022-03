POL-HAM: Außenspiegel von mehreren Autos beschädigt

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 28. Februar, an der Kreuzung Neufchateaustraße / Fangstraße / Holzstraße, wurde eine 65-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Gegen 12.40 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrrad die Holzstraße in Fahrtrichtung Norden. Eine 46-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte, von der Neufchateaustraße nach links in die Fangstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

mehr