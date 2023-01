Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.01.23

Eschwege (ots)

Unfall auf Tankstellengelände

Um 20:15 Uhr fuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus den Niederlanden mit einem Klein-Lkw auf das Tankstellengelände in der Landstraße in Bischhausen an der B 7. Dabei beschädigte er mit dem Aufbau des Fahrzeuges die Lichtwerbung der Tankstelle, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Gegen Leitplanke gefahren

Um 14:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3242 zwischen Frankershausen und Albungen. In dem kurvenreichen Verlauf der Straße verlor der 27-Jährige kurz die Kontrolle über das Auto und prallte mit diesem gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Wildunfall

Um 05:13 Uhr fuhr heute früh eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried auf der B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Missbrauch von Notrufen, mehrere Jugendliche tatverdächtig

Um 00:24 Uhr wurde in der vergangenen Nacht der Melder in der Tiefgarage der Schlossgalerie in der Eschweger Innenstadt zerstört und der Alarm ausgelöst. Vom Tatort liefen dann fünf männliche Jugendliche in Richtung Schulberg davon, so die ersten Hinweise in der Nacht. Diese Personengruppe (im Alter zwischen 13 bis 17, allesamt in Eschwege wohnhaft) konnte dann auch im Bereich "Neuer Steinweg" auf dem Schulberg durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr festgestellt und zum Teil bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei Eintreffen der Polizei versuchten sich noch einige der Tatverdächtigen in einer Garage eines Hinterhofes zu verstecken. Letztendlich wurden alle den Erziehungsberechtigten übergeben bzw. von diesen abgeholt. Ein entsprechendes Verfahren wegen Missbrauch von Notrufen wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Rollatorbox

Am gestrigen Mittwoch wurde das Türschloss einer Rollatorbox in einem Mehrfamilienhaus im "Schützengraben" in Eschwege durch Unbekannte mit einem Flüssigkleber unbrauchbar gemacht, wodurch der 66-jährige Geschädigte auch nicht an seine Gehilfen gelangte. Die Tat ereignete sich zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr. Sachschaden: ca. 50 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:40 Uhr befuhr heute früh ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die B 7 zwischen Röhrda und Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

