Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten ertappen 30-Jährigen: Untersuchungshaft

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 20.12.2022 kontrollierten Bundespolizisten gegen 09:40 Uhr einen Reisenden in einem Regionalexpress, der aus Richtung Burg nach Magdeburg fuhr. Die sich anschließende Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 30-Jährige per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach erließ das Amtsgericht Stuttgart diesen, da der Mann wegen versuchter Nötigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte 2018, trotz ordnungsgemäßer Ladung, zu seiner Hauptverhandlung nicht erschien. Die eingesetzte Streife eröffnete den Polen den Haftbefehl und nahm ihn fest. Der Gesuchte wurde einem Richter im Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl und der Angeklagte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die ausschreibende Behörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

