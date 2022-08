Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfach entsorgt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein alter Roller auf einer Wiese im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße in Kahla entsorgt. Eine Zeugin meldete den Fund am Sonntag der Polizei. Vor Ort konnte sodann tatsächlich ein alter ausgeschlachteter Roller, chinesischem Modells, in einem Gebüsch festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Eigentümer wurden aufgenommen. Weiterhin wurde das Ordnungsamt der Stadt informiert, sodass sich diese um die Entsorgung des Zweirades kümmern konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell