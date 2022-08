Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nochmal gut gegangen

Kromsdorf (ots)

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle am Stausee Kromsdorf wurde am gestrigen Sonntag ein 35jähriger einer Kontrolle unterzogen, der sich nach einem Angelausflug gerade mit seinem Fahrzeug fortbegeben wollte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab gegen 11:30 Uhr einen Wert von 0,51 Promille. Daraufhin wurde ihm die beabsichtigte Fahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sicherheitshalber einbehalten. Eine gute Stunde später wurde erneut ein Test durchgeführt. Dieser ergab nunmehr einen Wert von 0,27 Promille. Zudem machte der Betroffene einen fahrtüchtigen Eindruck, so dass ihm sein Fahrzeugschlüssel wieder ausgehändigt wurde und er die Heimfahrt antreten konnte.

