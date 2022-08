Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlüssel vergessen-Tür kaputt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Da ein 23-Jähriger seinen Haustür- und Wohnungsschlüssel vergessen hatte, suchte er eine Alternative sich Zutritt zum Wohnhaus in Eisenberg zu verschaffen. Als der junge Mann in den Morgenstunden des Sonntages nach Hause kam und feststellte, dass er keinen Schlüssel bei sich führte öffnete er die Türen kurzentschlossen mittels körperlicher Gewalt. Wie ein Anwohner der Polizei am Sonntagvormittag berichtete, hatte der 23 Jahre alte Hausbewohner die Hauseingangstür eingetreten und auch die Tür zur eigenen Wohnung derart beschädigt, dass sich beide Zugangsmöglichkeiten nicht mehr ordnungsgemäß verschließen ließen. Der Täter konnte vor Ort angetroffen werden. In den Mittagsstunden hatte er noch einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Konsequenz des nächtlichen Ausfluges.

