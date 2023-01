Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.01.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit Linienbus

Um 13:06 Uhr befuhr gestern Mittag ein 33-Jähriger aus Geismar mit einem unbesetzten Linienbus die Niederhoner Straße in Eschwege. Bei einem Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah er einen dort fahrenden Pkw, der von einem 52-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Dieser versuchte noch auszuweichen, wodurch es noch zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Unfallflucht

Angezeigt wird die Beschädigung von Bauzäunen, die an der L 3243/ B 27 neben einer ehemaligen Diskothek gegenüber des Bahnhofs Reichensachsen aufgestellt sind. Zwischen dem 21.12.22 und dem 01.01.23 fuhr augenscheinlich ein Unbekannter mit einem Fahrzeug gegen einen Teil der Zäune und beschädigte diese. Der Sachschaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Einkaufsmarkt "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege wurde gestern Nachmittag eine Geldbörse entwendet. Gegen 16:00 Uhr hielt sich eine 54-jährige Kundin aus Eschwege dort auf. In einem unbemerkten Augenblick wurde ihr die Geldbörse aus der offenen Einkaufstasche gestohlen. Neben etwas Bargeld befanden sich diverse persönliche Dokumente noch in dem Portmonee. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:06 Uhr, ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach, der auf der B 7 in Richtung Ifta unterwegs war. Kurz vor der Landesgrenze nach Thüringen wurde das Tier von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in den Erlebnispark

Zwischen dem 01.01.23, 16:00 Uhr und dem 02.01.23, 13:00 Uhr überwanden unbekannte Täter das Einfahrtstor des Erlebnisparks in Ziegenhagen. Auf dem Gelände des Parks wurden das Kassenhäuschen aufgebrochen und die Überwachungskameras entwendet. Anschließend begaben sich der oder die Täter zu zwei weiteren Gebäuden; ob hierbei etwas entwendet wurde, war im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt und muss noch überprüft werden. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell