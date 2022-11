Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - E-Bikefahrerin nach Unfall leicht verletzt

Melle (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 50-jährige aus Melle mit einem VW "Golf" die "Bruchstraße" in Richtung "Mühlenstraße". Eine 65-Jährige aus Melle befuhr die "Oststraße" von der "Buersche Straße" kommend. Die 50-Jährige überquerte die "Oststraße" und übersah dabei die von rechts kommende 65-Jährige auf dem Radweg. Durch den Zusammenstoß wurde die E-Bikefahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell