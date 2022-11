Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Zwei Leichtverletzte nach Unfall zwischen Quad und Rennrad

Bad Laer (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:15 Uhr kam es auf der "Warendorfer Straße" zu einem Unfall zwischen einem Quad- und einem Rennradfahrer. Der 74-Jährige befuhr mit einem Quad den "Hörstkamport" in Richtung "Warendorfer Straße". Der 26-jährige Rennradfahrer befuhr die "Warendorfer Straße" in Richtung Bad Laer. Der 74-jährige Mann aus Bad Laer beabsichtigte über die "Warendorfer Straße" weiter in "Auf dem Amte" zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden bevorrechtigten 26-jährigen Osnabrücker auf seinem Rad. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Rennrad wurde beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit.

