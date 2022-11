POL-OS: Hilter: Zeugen gesucht nach Dieseldiebstahl

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmorgen um 03:30 Uhr brach ein Unbekannter gewaltsam in den Gastrobereiches eines Schwimmbades an der "Vehrter Landstraße" ein. Im Gebäude durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten nach Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Bisher ist unklar, ob der Täter Diebesgut erlangt hat. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter geben können, melden sich bitte ...

