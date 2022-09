Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei teilen mit

22-Jähriger nach Auseinandersetzung in Bad Buchau schwer verletzt.

Am Samstag kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schmiedgasse. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein 22-Jähriger eine Schnittwunde im Gesicht. Diese dürfte ersten Ermittlungen zufolge wohl von einer Glasflasche stammen. Der 22-Jährige flüchtete vom Tatort. Im Bereich der Karlstraße wurde er von weiteren Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Er kam mit einer schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzung in ein Krankenhaus. Zeugen erkannten im Bereich des Tatortes einen möglichen Tatverdächtigen, einen 38-Jährigen. Den nahm die Polizei vorläufig fest. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Die Ermittlungen zur Tat gestalten sich als umfangreich, da auch die Beteiligten bislang sehr unterschiedliche Angaben machten.

