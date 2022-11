Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Felgen von Neuwagen entwendet

Georgsmarienhütte (ots)

Über den Harderberger Weg (Feld- / Waldweg) näherten sich über das Wochenende unbekannte Diebe dem Betriebsgelände eines Autohändlers an der Niedersachsenstraße. Die Täter überwanden gewaltsam einen Zaun, montierten an fünf Neufahrzeugen die Felgen ab und entwendeten diese. Die angegriffenen Fahrzeuge wurden unsachgemäß ohne Räder auf dem Boden abgestellt, dadurch entstanden weitere Sachschäden. Der entstandene Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

