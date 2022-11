Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Jugendlicher prallte mit Fahrrad gegen wartenden Pkw

Wallenhorst (ots)

Am Dienstagmorgen prallte ein jugendlicher Radfahrer gegen einen wartenden Pkw und verletzt sich dabei leicht. Der 17-Jährige befuhr gegen 07:55 Uhr den Gehweg der Großen Straße in Richtung Porta-Kreisel, entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Dabei war er durch die Benutzung seines Handys so sehr vom Straßenverkehr abgelenkt, dass er einen wartenden Pkw übersah, der von der Hollager Straße nach rechts in Richtung Zentrum abbiegen wollte. Der Radfahrer prallte gegen den wartenden VW Golf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Pkw des 24-jährigen Autofahrers musste abgeschleppt werden, die Frontscheibe war nicht unerheblich beschädigt worden.

